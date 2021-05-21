В Лямбирском районе водитель иномарки сбил насмерть пешехода

В Лямбирском районе мужчина погиб под колёсами иномарки.

ДТП произошло поздним вечером 15 июня. На 177-м километре дороги, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал», 56-летний водитель автомобиля марки Hyundai Creta совершил наезд на пешехода, который двигался по правой обочине.

От полученных телесных повреждений пешеход скончался на месте происшествия. Мужчина умер до приезда медиков. Личность погибшего гражданина в настоящее время устанавливается.

Известно, что водитель иномарки в момент наезда на пешехода был трезв.

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Источник: гибдд.рф