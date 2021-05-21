В Рузаевке в результате ДТП пострадал 20-летний парень

В Рузаевке произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал 20-летний молодой человек.

Происшествие произошло вечером 15 июня на улице Петрова. По предварительной информации, 22-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки ВАЗ-21102, совершая левый поворот, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки ВАЗ-21124, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Медицинская помощь понадобилась 20-летнему водителю ВАЗ-21124.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф