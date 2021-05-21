В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали двух пьяных водителей

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за один день задержали двух пьяных автомобилистов.

Утром 15 июня в селе Лобаски Атяшевского района инспекторами ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ардатовский» на улице Кирова был остановлен автомобиль марки ЗИЛ. За рулем транспортного средства находился 50-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Днём того же дня в том же районе на 18-м километре дороги, соединяющей Атяшево, Козловку Киржеманы и Лобаски, инспекторы ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ардатовский» остановили автомобиль марки «Рено» под управлением пьяного 31-летнего мужчины.

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Источник: гибдд.рф