В Рузаевском районе сгорела крыша жилого дома

В Рузаевском районе произошло возгорание жилого дома.
В ночь на 16 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Татарская Пишля. На улице Советской загорелся жилой дом № 17. Пламя повредило кровлю постройки на площади, составляющей 25 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru