Заместитель прокурора Мордовии посетил одну из колоний республики

Заместитель прокурора Мордовии Леонид Перескоков провел проверку исправительной колонии № 12 УФСИН РФ по республике.

В сопровождении заместителя начальника УФСИН РФ по Мордовии Геннадия Шиндина, старшего помощника прокурора республики по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Юрия Ляхина, помощника прокурора республики по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Максима Сидорова, исполняющего обязанности Дубравного прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Виктора Исайкина, представителей общественности Леонид Перескоков ознакомился с условиями содержания осужденных. Заместитель прокурора республики посетил жилые отряды разных условий содержания, медицинскую часть, столовую и другие объекты.

Кроме того, был проведен прием осужденных по личным вопросам.

Жалоб и заявлений по условиям содержания и медицинского обслуживания от осужденных не поступило.

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Источник: 13.fsin.su