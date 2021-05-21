Молодые сотрудники одной из колоний Мордовии приняли участие в тренинге

Молодые сотрудники исправительной колонии № 10 УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в тренинге, направленном на выработку умения грамотно формулировать собственные жизненные цели, строить планы, двигаться к достижению и исполнению задуманного.

Психологом ИК-10 был использован метод составления мотивационного коллажа. В результате такой работы участники тренинга смогли визуализировать свои желания на бумаге. Они отразили на бумаге все важные сферы их жизнедеятельности, подбирая соответствующие картинки в журналах, а также используя краски, фломастеры и карандаши.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su