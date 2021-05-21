Психологи УФСИН РФ по Мордовии проводят профилактическую работу с несовершеннолетними

Психологи уголовно-исполнительной инспекции и сотрудники Ичалковского межмуниципального филиала УИИ УФСИН РФ по Мордовии совместно с сотрудниками ОДН ОП № 1 УМВД России по Саранску провели профилактические мероприятия с несовершеннолетними осужденными, состоящими на учете в филиале инспекции.

Сотрудники двух ведомств рассказывали подросткам о способах эффективного общения и конструктивного взаимодействия с окружающим миром, об умении слушать, высказывать свою точку зрения, аргументировать и отстаивать свою позицию.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su