В Мордовии двое мужчин пойдут под суд по обвинению в убийстве, совершенном в 2004 году

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении двух мужчин, обвиняемых в убийстве, совершенном в 2004 году.

В ночь на 30 сентября 2004 года на окраине посёлка Явас Зубово-Полянского района трое мужчин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, поссорились с 38-летней знакомой из-за личной неприязни. В процессе выяснения отношений обвиняемые избили женщину кулаками, ногами и деревянными палками. Оставив пострадавшую на месте преступления, мужчины скрылись. От полученных телесных повреждений женщина скончалась. Утром труп гражданки был обнаружен местными жителями.

Лица, причастные к убийству, были установлены только в 2021 году. Двое обвиняемых были задержаны в Московской области, где они проживали на протяжении нескольких лет. Третий участник преступления умер несколько лет назад от естественных причин.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru