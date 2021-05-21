В Мордовии адвоката осудили за мошенничество

В Мордовии адвокат, обвиняемая в мошенничестве, выслушала судебный приговор.

Адвокат республиканской коллегии адвокатов, выступая в качестве стороны защиты по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков, и, достоверно зная, что её подзащитному не вменяется состав преступления по легализации денежных средств, решила использовать это обстоятельство в своих корыстных целях. Она позвонила матери подзащитного и сообщила, что за непривлечение её сына к уголовной ответственности и за надлежащий присмотр за ним сотрудниками следственного изолятора необходимо передать представителям правоохранительных органов 150 тыс. рублей. С марта по апрель 2020 года денежные средства в размере 118 тыс. рублей адвокату были переданы при личной встрече и путем банковского перевода. Полученными деньгами преступница распорядилась по собственному усмотрению.

Решением суда злоумышленнице было назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 2 года.

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Источник: mordovia.sledcom.ru