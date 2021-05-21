Житель Рузаевского района пойдет под суд по обвинению в убийстве соседки

В Рузаевском районе суд вынесет приговор в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве пенсионерки.

В ночь на 29 марта нынешнего года 45-летний житель села Сузгарье указанного района, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, выставив окно кухни с помощью стамески, проник в дом своей 78-летней соседки, дабы найти там спиртное. В это время владелица жилья проснулась и стала выгонять мужчину. Последний толкнул пенсионерку, вследствие чего она упала, а затем задушил её подушкой. После этого мужчина покинул место преступления. Днём труп пенсионерки был обнаружен социальным работником.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru