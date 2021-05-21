В Ромодановском районе сгорела заброшенная постройка

В Ромодановском районе произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.

Днём 16 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Курмачкасы. На улице Восточной загорелась заброшенная постройка. Пламя полностью уничтожило строение на площади, составляющей 66 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Специалисты выясняют, что стало причиной возгорания заброшенной постройки.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru