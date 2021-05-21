Житель Ромодановского района фиктивно прописал в своем доме двух человек

В Ромодановском районе местный житель фиктивно прописал в своем доме двух человек.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в мае и ноябре прошлого года 42-летний житель деревни Васильевка фиктивно зарегистрировал в принадлежащем ему доме двух граждан России 1975 и 1986 годов рождения.

В настоящее время проводится проверка по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф