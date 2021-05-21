В Саранске сгорел сарай

В Саранске произошел пожар, который уничтожил сарай.

Днём 16 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Ялга. Возле дома № 21, расположенного по адресу – улица Садовая, загорелся сарай. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 8 квадратных метров.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания сарая в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru