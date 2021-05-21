В Рузаевском районе сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «У ПДД нет каникул»

В Рузаевском районе сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие под названием «У ПДД нет каникул».

Указанное мероприятие прошло в летнем школьном лагере с дневным пребыванием детей «Солнышко» МБОУ «СОШ № 10» г. Рузаевка.

Сотрудники Госавтоинспекции повторили с ребятами правила перехода проезжей части дороги, запрещающий и разрешающий сигналы светофора, а также напомнили о важности использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

После проведенной беседы ребята приняли участие в викторине по ПДД.

Сотрудники Госавтоинспекции вручили детям тематические листовки.

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Источник: 13.мвд.рф