В Рузаевском районе сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «У ПДД нет каникул»

В Рузаевском районе сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие под названием «У ПДД нет каникул».
Указанное мероприятие прошло в летнем школьном лагере с дневным пребыванием детей «Солнышко» МБОУ «СОШ № 10» г. Рузаевка.
Сотрудники Госавтоинспекции повторили с ребятами правила перехода проезжей части дороги, запрещающий и разрешающий сигналы светофора, а также напомнили о важности использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.
После проведенной беседы ребята приняли участие в викторине по ПДД.
Сотрудники Госавтоинспекции вручили детям тематические листовки.
Также читайте о том, что в Зубово-Полянском районе сотрудники ГИБДД напомнили воспитанникам школьных лагерей о ПДД.
Источник: 13.мвд.рф