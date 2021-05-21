Жителя Зубово-Полянского района осудили за хранение наркотиков

В Зубово-Полянском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в хранении наркотиков.

Летом прошлого года 43-летний житель указанного района, не имеющий постоянного места работы, обнаружил в поле дикорастущую коноплю. С целью дальнейшего личного употребления он сорвал растения, высушил их в надворной постройке, расположенной рядом с домом, сложил в пакет и оставил на хранение.

Запрещенное растительное вещество массой 93,8 г было обнаружено и изъято сотрудниками полиции 11 марта текущего года.

Решением суда в отношении жителя Зубово-Полянского района была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф