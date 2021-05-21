В Саранске горел мусорный контейнер

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание мусорного контейнера.
Днём 16 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Кузнецкой. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит металлический мусорный контейнер.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь уничтожил мусор в контейнере на площади 3 кв. м.
Причина пожара устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru