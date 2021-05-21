В Мордовии наблюдается самая низкая инфляция в ПФО

Годовая инфляция в Мордовии в мае 2021 года выросла до 5,50% после 5,35% в апреле.

При этом годовой темп прироста цен в республике остался ниже общероссийского значения (6,02%) и был самым низким среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО).

В целом по ПФО годовая инфляция составила 6,30%.

Ускорение инфляции в республике связано преимущественно с действием факторов федерального характера. Это увеличение затрат производителей, восстановление спроса и сокращение предложения на отдельных рынках. Кроме того, повлиял эффект низкой сравнительной базы из-за уменьшившегося в мае прошлого года спроса на отдельные виды продуктов после всплеска в начале самоизоляции.

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Источник: e-mordovia.ru