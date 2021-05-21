В Саранске пройдет конференция, посвященная контролю за качеством школьного питания

В Саранске скоро пройдет всероссийская конференция «Родительский контроль за качеством школьного питания».

Ранее временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов возглавил рабочую группу комиссии по вопросам школьного питания.

Артем Здунов отметил, что первый год организации бесплатного горячего питания для учеников младших классов показал, что ключевой задачей является обеспечение безопасности и приемлемого качества поставляемой продукции.

В Саранске в конце августа пройдет всероссийская конференция по родительскому контролю за организацией школьного питания. Ожидается, что будет разработана методика контроля для всех регионов России.

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Источник: e-mordovia.ru