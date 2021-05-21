Российский футбольный союз подтвердил участие ФК «Саранск» в первенстве России

Российский футбольный союз опубликовал на своих информационных ресурсах список клубов, допущенных к участию в первенстве России на уровне второго дивизиона.

В сезоне 2021/2022 участие в лиге, переходящей под эгиду ФНЛ (в формате второго эшелона), возьмут 79 команд, которые будут разбиты на четыре группы (преимущественно по географическому принципу).

В числе тех, кому предоставлена необходимая лицензия, футбольный клуб «Саранск». Высока вероятность, что главная команда республики будет выступать в четвертой группе («Урал-Приволжье»). Но окончательного решения по составу групп пока что нет.

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Источник: e-mordovia.ru