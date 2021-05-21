В Мордовии медицинские учреждения получили новые машины

Поликлиника № 4 в Саранске и районные больницы в Рузаевке и Теньгушево получили в подарок по новому автомобилю марки УАЗ.

Это стало возможным благодаря участию Мордовии в федеральной программе «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

Транспортные средства будут использоваться как в городе, так и на селе для обслуживания пациентов на дому, в том числе в деревнях Пушкино и Полянки, селах Монастырское и Зыково.

Благодаря федеральной программе «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» с 2020 года автопарки медицинских учреждений республики получили более 100 автомобилей. Следующая партия машин поступит в поликлиники республики уже 23 июня.

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Источник: e-mordovia.ru