В Саранске отменили ярмарки выходного дня, запланированные на 19 июня

Ярмарки выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров в Саранске в предстоящую субботу, 19 июня, не состоятся.

Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте администрации Саранска.

Причины принятия решения об отмене проведения рассматриваемого мероприятия не сообщаются.

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Источник: adm-saransk.ru