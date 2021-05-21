В Кадошкинском районе произошло ДТП со смертельным исходом

В Кадошкинском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 57-летний мужчина.

Происшествие произошло утром 16 июня на 40-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево. По предварительной информации, 37-летний гражданин, находившийся за рулем микроавтобуса марки «Форд», врезался в мопед, который двигался впереди и начинал поворачивать налево.

От полученных телесных повреждений 57-летний водитель мопеда скончался на месте происшествия.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия. Саранск. Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm