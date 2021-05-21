Артем Здунов заявил об осложнении ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Мордовии

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Руководитель региона отметил, что за последнюю неделю эпидемиологическая обстановка в стране серьезно обострилась. На территории республики также наблюдается осложнение ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Число новых заболевших в сутки впервые за долгое время превысило 30 человек. Продолжается рост числа заболевших в отдельных муниципальных районах – Зубово-Полянском, Ковылкинском и Инсарском.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru