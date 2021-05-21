В Инсарском районе наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией

Исполняющая обязанности вице-премьера Мордовии Галина Лотванова сообщила, что недельный показатель заболеваемости в Инсарском районе превышает среднереспубликанский в 5 раз.

В абсолютных цифрах указанный район занимает второе место после Саранска по количеству госпитализированных. Половина пациентов Рузаевской больницы – жители Инсарского района. Также район занимает первое место по количеству тяжелых случаев на 100 тыс. человек.

Перед главой Инсарского района Камилем Мангутовым была поставлена задача проанализировать, как выполняется указ руководителя региона по мерам противодействия коронавирусной инфекции.

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Источник: e-mordovia.ru