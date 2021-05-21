У Мордовии есть возможность для сдерживания коронавируса

В Мордовии во время очередного заседания регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции было отмечено, что у республики есть возможность для сдерживания роста показателей заболеваемости.

Для достижения упомянутой цели необходимо создать все условия для вакцинации, а также усилить контроль за соблюдением всего комплекса противоэпидемических мер.

Стоит отметить, что в ряде российских регионов власти уже приняли решение ввести дополнительные ограничительные меры, чтобы предупредить рост инфекции.

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Источник: e-mordovia.ru