В Мордовии наблюдается высокая вероятность третьей волны коронавируса

В Мордовии два лечебных учреждения - республиканский госпиталь и Рузаевская больница – уже находятся в полной готовности, чтобы вернуться к работе с пациентами с коронавирусной инфекцией.

Регион практически сейчас стоит на пороге третьей волны коронавируса.

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов заявил, что развитие негативного сценария может быть предотвращено только в том случае, если граждане приобщатся к кампании по массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, отметив, что другого выбора сейчас нет.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru