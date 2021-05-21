В Мордовии обсудили формат проведения школьных выпускных

В Мордовии в ходе очередного заседания регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции обсудили формат проведения торжественных мероприятий, посвященных вручению аттестатов выпускникам одиннадцатых классов, запланированных на 26 июня.

Было одобрено два варианта проведения этих мероприятий – на открытом воздухе или в помещениях с рассадкой через полтора метра и с заполнением зала не более 50%. Школы вправе сами выбирать, какой из вариантов им больше подходит.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru