В Зубовой Поляне в результате ДТП пострадали два подростка

В Зубовой Поляне произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля, в результате которого пострадали два подростка.

Происшествие произошло вечером 16 июня на улице Герцена. По предварительной информации, 13-летний парень, управлявший мотоциклом марки Toyo, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки Honda, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадали мотоциклист и его 14-летний пассажир. Подростки доставлялись в районную больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф