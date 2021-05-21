В Чамзинском районе 18-летний водитель легковушки сбил 34-летнюю женщину

В Чамзинском районе женщина попала под колёса легкового автомобиля.

ДТП произошло в ночь на 16 июня на территории посёлка Комсомольский. На улице Суродеева 18-летний парень, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21120, проявив невнимательность, совершил наезд на 34-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть.

Пострадавшая доставлялась в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф