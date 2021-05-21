В Саранске в ДТП пострадал 29-летний велосипедист

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал 29-летний велосипедист.

Происшествие произошло утром 16 июня на улице Советской. По предварительной информации, 41-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки Kia, выезжая на главную дорогу, не предоставил право первоочередного проезда автомобилю марки ВАЗ-2110, в результате чего транспортные средства столкнулись. После этого вторая машина совершила наезд на 29-летнего велосипедиста.

Велосипедист получил телесные повреждения. Молодой человек доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф