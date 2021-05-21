В Лямбире произошел пожар на стадионе

В Лямбире пожарные ликвидировали возгорание на стадионе.
Вечером 17 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Ленина. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что на стадионе СОШ № 2 горят рулоны с искусственным покрытием (футбольный газон). Площадь распространения пламени составила 40 квадратных метров. В кратчайшие сроки возгорание было ликвидировано.
По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru