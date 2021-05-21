В Старошайговском районе в результате ДТП пострадал 84-летний пенсионер

В Старошайговском районе в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля пострадал 84-летний гражданин.

Происшествие произошло утром 16 июня на 134-м километре магистрали, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 84-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Ауди», выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении грузовику марки «МАН», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Водителю легковушки понадобилась медицинская помощь. Пенсионер доставлялся в больницу.

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Источник: гибдд.рф