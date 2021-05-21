В Рузаевском районе ДТП унесло жизнь 34-летнего мужчины

В Рузаевском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Происшествие произошло вечером 17 июня на 1-м километре дороги, пролегающей между населенным пунктом Перхляй и трассой, соединяющей Нижний Новгород, Пензу и Саратов. По предварительной информации, 34-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Опель», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, опрокинулось, а после этого воспламенилось.

От полученных телесных повреждений водитель иномарки скончался на месте происшествия.

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Источник: гибдд.рф