В Ромодановском районе в результате ДТП пострадал 17-летний мотоциклист

В Ромодановском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний мотоциклист.

Происшествие произошло в ночь на 17 июня в селе Дмитриевка. На улице Луговая 17-летний водитель мотоцикла, двигаясь на высокой скорости, не сумел удержать контроль над управлением, вследствие чего произошло опрокидывание транспортного средства.

Мотоциклист получил телесные повреждения. Молодой человек был госпитализирован.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф