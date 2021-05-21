В Большеберезниковском районе опрокинулся самосвал

В Большеберезниковском районе пострадал водитель опрокинувшегося самосвала.

ДТП произошло днём 17 июня на 37-м километре дороги, соединяющей Саранск, Большие Березники и Дубенки. По предварительной информации, 53-летний гражданин, который находился за рулем самосвала марки КамАЗ, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

Водитель самосвала доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф