В Мордовии обсудили вопросы градостроительства

В Саранске под председательством временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артема Здунова прошло первое заседание градостроительного совета РМ.

Были обсуждены вопросы в области архитектуры и стратегии развития Саранска, также были рассмотрены предложения по застройке новых микрорайонов.

Градостроительный совет был создан в апреле текущего года по инициативе Артема Здунова. В его состав вошли представители профессионального сообщества, ученые, архитекторы, руководители органов власти и общественники.

Открывая заседание, Артем Здунов отметил, что данный совет должен стать новым экспертным органом в сфере строительства и планировки городской среды.

Исполняющий обязанности заместителя председателя республиканского правительства Инсаф Хайруллин рассказал о большой предстоящей работе с правилами землепользования и застройки. По его словам, более 200 региональных нормативных актов уже потеряли свою актуальность. Их предстоит привести в соответствии с федеральными требованиями.

Также на совещании были обсуждены вопросы создания агломерации «Саранск-Рузаевка». Были рассмотрены варианты развития общественной территории рядом со стадионом «Мордовия Арена». Представители строительных компаний презентовали свои планы застройки территории, ограниченной улицами Лесная, Дальняя и парком Ленинского района. Кроме того, был представлен проект нового микрорайона на участке между улицей Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла).

Артем Здунов особо подчеркнул, что в проектах жилой многоэтажной застройки обязательно должны быть предусмотрены парковочные места, социальные объекты и развитая дорожная сеть.

Градостроительному совету было поручено в течение месяца сформировать четкие требования к застройщикам и их проектам. Кроме того, главе Саранска Петру Тултаеву в течение месяца необходимо представить новые площадки дальнейшей многоэтажной застройки для потенциальных инвесторов.

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Источник: e-mordovia.ru