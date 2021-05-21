В Мордовии прошло совещание по итогам работы отраслевых балансовых комиссий

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 17 июня провел совещание по итогам работы отраслевых балансовых комиссий в республике за первые пять месяцев текущего года.

Стоит упомянуть, что на отраслевые балансовые комиссии возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях в целях повышения эффективности управления и распоряжения государственной собственностью. От этого зависит рост доходной базы и устойчивость бюджетной системы региона.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru