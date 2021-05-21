Стартовал финальный этап кадрового проекта «Моя Мордовия»

В Саранске 18 июня прошла церемония открытия финального этапа республиканского кадрового проекта «Моя Мордовия».

Обращаясь к участникам финала, временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов поздравил их с выходом в заключительный этап проекта.

Отдельное внимание глава региона уделил высокому уровню представленных финалистами ранее эссе, отметив, что в них содержится немало интересных и реализуемых идей. Некоторые из этих эссе будут взяты в работу.

Победители проекта будут объявлены 20 июня. Они войдут в региональный резерв управленческих кадров. Также победителям будет предоставлена возможность пройти обучение по программе «Развитие управленческих навыков руководителя». Все финалисты войдут в состав экспертного клуба «Моя Мордовия» под председательством Артема Здунова и примут участие в проработке и оценке проектов развития региона.

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Источник: e-mordovia.ru