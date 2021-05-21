Артем Здунов встретился с директором макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком»

Состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артема Здунова и вице-президента – директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Ивана Зимы.

Обсуждались вопросы внедрения и развития новых информационно-коммуникационных технологий, систем и продуктов в Мордовии.

Было отмечено, что в текущем году в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» к высокоскоростному Интернету в Мордовии будет подключено более 250 социально значимых объектов, в том числе ФАПов, учреждений образования и культуры.

Также читайте о том, что в Мордовии обсудили вопросы градостроительства.

Источник: e-mordovia.ru