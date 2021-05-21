В Мордовии социальных работников учат уходу за инвалидами и пожилыми гражданами

Более 15 социальных работников автономной некоммерческой организации социального обслуживания граждан (АНО СОГ) «Очаг» посёлка Торбеево проходят обучение по долговременному уходу за пожилыми людьми.

Пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе, запущен в ряде российских регионов в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

Теоретическое обучение соцработников проводилось дистанционно. Теперь обучающиеся перешли к практическим занятиям. Их проводит специалист «Мордовского республиканского центра повышения квалификации специалистов здравоохранения».

На обслуживании АНО СОГ «Очаг» на обслуживании находятся 164 человека — пожилые люди и инвалиды.

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Источник: e-mordovia.ru