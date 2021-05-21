В Мордовии временно запретили проводить массовые мероприятия на открытом воздухе

На территории Мордовии было приостановлено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в регионе приостанавливается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в торгово-развлекательных центрах, фитнес-центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан на открытом воздухе.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru