В Мордовии утонула 12-летняя девочка

Сегодня, 19 июня, поступило сообщение об обнаружении тела 12-летней девочки, которую унесло течением во время купания в реке Мокша 17 июня.

Девочка с младшими братом и сестрой, а также с 14-летними друзьями пришла на берег реки Мокша, протекающей неподалеку от села Вечкидеево Теньгушевского района. Школьница, находясь в воде, оступилась и упала в реку, после чего её унесло течением.

По предварительным данным, тело девочки было обнаружено местным жителем примерно в 1 км от места трагедии.

По данному факту Темниковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Мордовии было возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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Источник: mordovia.sledcom.ru