В Мордовии прошло совещание по вопросу вакцинации

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Мордовии прошло совещание под председательством первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия республики Раисы Цыбизовой с руководителями предприятий АПК по вопросу наращивания темпов вакцинации сотрудников для формирования коллективного иммунитета против коронавирусной инфекции к сентябрю 2021 года.

По итогам совещания муниципальным районам республики было рекомендовано усилить информационно-разъяснительную работу в трудовых коллективах о важности вакцинации.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru