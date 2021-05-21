В Саранске обсудили вопросы комплексной застройки

Исполняющий обязанности председателя правительства Мордовии Владимир Сидоров провел совещание, посвященное дальнейшему развитию жилищного строительства в Саранске.

Обсуждался план комплексной застройки земельных участков в районе автомобильной развязки на дороге на село Кочкурово.

Разработка проекта нового микрорайона будет начата в следующем году. Владимир Сидоров отметил необходимость комплексного подхода к развитию и застройке территорий, чтобы при проектировании было учтено возведение не только многоквартирных домов, но и детских садов, школ, дорог, общественных пространств.

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Источник: e-mordovia.ru