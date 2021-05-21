Артем Здунов поздравил медработников с профессиональным праздником

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 18 июня принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню медицинского работника, которое состоялось в РДК с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Началось торжественное мероприятие с минуты молчания в память о медицинских работниках, которые ушли из жизни во время пандемии коронавирусной инфекции.

Вручая награды и поздравляя работников отрасли, а в их лице и всех медиков региона, Артем Здунов рассказал, что его мама закончила медицинский факультет Мордовского госуниверситета и всю свою жизнь посвятила служению людям.

Уже второй год подряд праздник проходит в режиме повышенной готовности. Врачи напоминают, что единственным способом защиты от COVID-19 является вакцинация, которая позволит сформировать коллективный иммунитет.

К профессиональному празднику был организован конкурс рисунков среди детей медработников. Победителям были вручены памятные подарки.

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Источник: e-mordovia.ru