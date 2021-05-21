В Чамзинском районе загорелся гараж

В Чамзинском районе пожарные ликвидировали возгорание гаража.

Вечером 18 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Комсомольский. Возле дома № 19, расположенного по адресу – улица Ленина, загорелся гараж.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя повредило гараж на площади, составляющей 3 квадратных метра.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru