В Саранске местный житель задолжал 225 тысяч рублей по алиментам

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей житель Саранска был привлечен к уголовной ответственности.

В отделении судебных приставов по Октябрьскому району УФССП России по Мордовии на исполнении находится исполнительное производство в отношении гражданина К. о взыскании алиментов на содержание ребенка 2004 года рождения. По решению мирового судьи судебного участка №2 Октябрьского района Саранска он обязан выплачивать алименты на содержание дочери в размере 1/4 части от всех видов заработка и иных доходов ежемесячно. Горе-отец требования суда не исполнял. Без уважительных причин денежные средства на содержание ребенка мужчина не выплачивал. Для понуждения к исполнению родительских обязанностей судебный пристав-исполнитель составил на неплательщика протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ, на основании которого гражданину назначили наказание в виде 50 часов обязательных работ.

Затем житель Саранска вновь продолжал уклоняться от уплаты алиментов, мер по трудоустройству не предпринимал. В итоге образовалась задолженность в размере 225,5 тыс. рублей.

В настоящее время в отношении неплательщика алиментов возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 157 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде исправительных или принудительных работ сроком до одного года, ареста до трех месяцев или лишения свободы до одного года.

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Источник: r13.fssp.gov.ru