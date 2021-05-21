В Кочкуровском районе горела баня

В Кочкуровском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.

Днём 18 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Семилей. На улице Молодежной загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 2 квадратных метра.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru