В Кочкуровском районе горела баня

В Кочкуровском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.
Днём 18 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Семилей. На улице Молодежной загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 2 квадратных метра.
По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.
Специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание бани.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru