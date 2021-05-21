В Мордовии более 130 человек пострадали от укусов клещей

С начала нынешнего года на территории Мордовии более 130 человек пострадали от укусов клещей.

В общей сложности с начала текущего года в республике за помощью в связи с укусами клещей обратились 133 человека, среди которых 86 детей.

Наибольшее количество пострадавших зафиксировано в Саранске. Здесь за помощью по рассматриваемой причине обратились 47 человек, среди которых 36 детей.

Для предупреждения возникновения и распространения заболевания клещевым боррелиозом Мордовии было обработано 306,5 га территории, включая летние оздоровительные учреждения и санатории.

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Источник: progorodsamara.ru