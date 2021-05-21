В Саранске на учет нуждающихся в жилых помещениях было принято 50 семей

В период с 1 января по 14 июня 2021 года на учет нуждающихся в жилых помещениях по Саранску было принято 50 семей, из них 11 семей приняты на учет по двум категориям одновременно.

Семьи были приняты на учет нуждающихся в жилых помещениях по следующим категориям: «многодетная семья» - 21 семья; «ветеран» - 2 семьи; «молодая семья» - 29 семей; «работник бюджетной сферы» - 2 семьи; «инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов» - 3 семьи; «работник сферы (отрасли) образования, здравоохранения» - 2 семьи; «работник организации» - 2 семьи.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

Также читайте о том, что Артем Здунов поздравил медработников с профессиональным праздником.

Источник: adm-saransk.ru